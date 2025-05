Campionato di Terza Categoria: la Polisportiva Carraia domina La Briglia, lotta serrata per i playoff

Una giornata, la ventottesima del campionato di Terza Categoria, che si è eccezionalmente disputata dalla scorsa domenica in poi, in segno di rispetto per la scomparsa di papa Francesco come disposto dalla federazione. E che ha confermato una volta di più come tutto si deciderà con le ultime due giornate del torneo.

Tre i posticipi giocati lo scorso lunedì, partendo dalla Polisportiva Carraia che come da pronostico ha brutalizzato La Briglia (5-0, con Taiuti e Bertini mattatori). Una vittoria che permette al Carraia di rimanere al secondo posto in classifica, a tre lunghezze da La Libertà Viaccia capolista.

Si muovono le acque anche nella parte più bassa della zona playoff: il San Lorenzo Campi Giovani ha espugnato il campo della CDP Vaianese (1-0, gol di Palanti) e ha arpionato la quinta posizione con 53 punti: l’Eureka terzo (a pari punti con il Tobbiana) ha adesso solo un punto di margine.

Ma resta in corsa, a ben vedere, anche la Polisportiva Bacchereto: il 5-2 con cui i baccheretani hanno violato il terreno di gioco del Firenze Nord (trascinati da un Tani in stato di grazia) porta in dote la settima piazza e la possibilità di rimanere in lotta per gli spareggi-promozione.

L’impressione, come detto, è che si deciderà tutto (o quasi) negli ultimi centottanta minuti della competizione.