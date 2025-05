Torneo dei Rioni 2024: i Rossi di Santa Trinita difendono il titolo

L’anno scorso furono i Rossi di Santa Trinita ad aggiudicarsi la prima edizione del "Torneo dei Rioni" di calcio fra i "senior", battendo ai rigori gli Azzurri di Santa Maria. E i campioni in carica (che sfideranno tra l’altro i montemurlesi del Rione Popolesco in una sorta di Supercoppa dei Rioni Prato – Montemurlo fissata indicativamente per la metà del prossimo giugno, ndr) proveranno a mantenere il titolo nella seconda edizione della kermesse che vede sfidarsi sul terreno di gioco i Rioni della Palla Grossa. E’ stata presentata ieri presso le Officine sportive, alla presenza dell’organizzatore Sandro Ciardi e dei rappresentanti dei quattro Rioni (Giallo, Rosso, Azzurro e Verde). Non mancano le novità rispetto al 2024: ogni Rione proporrà due squadre ("prima squadra" e "juniores") da almeno diciotto giocatori ciascuno. Cambia però la formula: rimarrà il sorteggio (che verrà effettuato in concomitanza dei sorteggi per l’Antico Gioco della Palla Grossa, nei prossimi giorni) ma le contendenti si affronteranno in un girone all’italiana dalla quale emergerà la classifica finale. E alla stregua di un playoff, saranno le prime due classificate a giocarsi la coppa nella finale secca. La manifestazione durerà quattro settimane e si aprirà il 23 giugno prossimo con le formazioni giovanili, mentre il 25 giugno debutteranno gli adulti. Le partite si giocheranno sicuramente al Rossi, al Chiavacci ed al Fantaccini, secondo una turnazione che verrà definita più avanti. E avanti sino alle finali: 21 luglio per gli juniores, 23 per i senior. E non mancano nemmeno le curiosità: l’allenatore della prima squadra dei Verdi di San Marco sarà a quanto pare Leonardo Pettinari, l’ex-calciatore ritiratosi a soli 27 anni per un problema cardiaco dopo essere arrivato ad esordire in Serie A con l’Atalanta. "Un torneo che ha già ottenuto riscontri positivi, anche a livello di partecipazione da parte dei giocatori – ha concluso Ciardi – e che pensiamo possa crescere ancora".

Giovanni Fiorentino