Incidenti stradali, Primo maggio di sangue: muoiono tre motociclisti

Firenze, 2 maggio 2025 – Tre famiglie distrutte dal dolore, piombate nella disperazione nella giornata del Primo Maggio tra Toscana e Umbria. In tre distinti incidenti stradali sono morti tre motociclisti. Città di Castello addirittura piange due concittadini deceduti rispettivamente a Pieve Santo Stefano e Ravenna.

Dario Domingo Moscato, 60 anni, argentino, era da tempo residente a Piosina di Città di Castello. Viaggiava in moto con la moglie lungo la E45. In un tratto dove si procede a senso unico alternato su un’unica corsia per i lavori in corso, la moto di Dario Domingo Moscato è andata a sbattere conto un camper. L’uomo è caduto violentemente dalla moto, morendo in pochi minuti. In condizioni critiche anche la donna, 65enne, che viaggiava insieme a lui. I

In un altro incidente è morto Roberto Fiorucci, 67 anni, anche lui residente in Umbria. Fiorucci era molto conosciuto in tutto l’Altotevere per essere un venditore di auto. Ieri viaggiava con un gruppo di motociclisti diretto al nord, a Valdobbiadene.

Poco dopo Ravenna, lungo la “Romea”, il dramma. La moto di Fiorucci, dopo essere stata tamponata da una moto guidata da un ragazzo di 19 anni, avrebbe invaso la corsia opposta schiantandosi contro un furgone. Ferita la moglie del commerciante e il conducente dell’altra moto.

All’isola d’Elba, invece, ieri sera ha perso la vita un motociclista di 59 anni che si è scontrato contro un cinghiale. L’incidente è avvenutp sulla strada del passo del “Monumento”. La vittima, Rocco Andrianó, era residente a Marina di Campo in località la Pila con la compagna e il figlio.

Il 59enne si è trovato improvvisamente davanti all'animale e non è riuscito a evitare lo scontro. Entrambi sono morti sul colpo. Incredulità e molto cordoglio all'isola d'Elba per questo ennesimo incidente mortale su due ruote.