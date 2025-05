Moto contro camper: tragico incidente a Pieve Santo Stefano, un morto

Pieve Santo Stefano (Arezzo), 1 maggio 2025 – Tragedia sulla strada statale E45 Tiberina nella tarda mattinata di oggi, giovedì 1 maggio. Un uomo ha perso la vita nello scontro con un camper. La strada ha subito una chiusura temporanea in entrambe le direzioni nei pressi di Pieve Santo Stefano, al chilometro 157 nella provincia di Arezzo.

L'incidente, attualmente oggetto di indagini per chiarire le cause, ha visto coinvolti un camper e una motocicletta lungo un tratto in cui, a causa di lavori, la viabilità è consentita in doppio senso di marcia su una sola carreggiata. Un uomo è morto nell’impatto.

Nel frattempo, i mezzi leggeri sono stati instradati sulla strada provinciale Tiberina, con apposite segnalazioni predisposte sul posto. Le squadre di Anas, insieme alle Forze dell’Ordine, sono operative sul luogo per coordinare la situazione d'emergenza e garantire il ripristino della circolazione nel più breve tempo possibile.