Travolto sulle strisce a Grosseto, aperto un fascicolo per omicidio stradale

Grosseto, 29 aprile 2025 – È stato aperto dalla Procura di Grosseto un fascicolo per omicidio stradale in relazione all’incidente mortale avvenuto il 25 aprile in via Senese, dove ha perso la vita Eugeniu Dabija, 65 anni, medico cardiologo in pensione, di origine moldava e residente nella frazione di Roselle.

Nel registro degli indagati è stato formalmente iscritto l’automobilista che ha investito l’uomo: un 34enne grossetano, alla guida della vettura che ha travolto Dabija mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, portando la bicicletta a mano.

Il sostituto procuratore ha disposto l'autopsia per confermare che il decesso del 65enne sia stato dovuto ai gravissimi politraumi causati dall'impatto con il parabrezza della vettura e poi dalla rovinosa caduta sull'asfalto. L’incarico sarà conferito domani alla dottoressa Paola Kildani della medicina legale di Siena. All’esame parteciperà anche, come consulente tecnico di parte, il medico legale Cristina Vuolo, messo a disposizione dallo Studio3A-Valore S.p.A., che assiste i familiari della vittima.

Secondo quanto ricostruito finora, Dabija stava andando verso il centro città per incontrare la figlia. Mentre attraversava la strada, è stato investito e sbalzato contro il parabrezza dell’auto, per poi finire rovinosamente sull’asfalto.