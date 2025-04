Muore travolto da auto: era un medico. Il dolore della famiglia

Grosseto, 26 aprile 2025 – Lutto a Grosseto per la scomparsa di Eugeniu Dabija, 65 anni, ex medico in pensione originario della Moldavia. Viveva per buona parte dell’anno in Maremma per stare insieme alla figlia Marcela, che era arrivata a Grosseto molti anni fa e che qui ha costruito la sua vita.

Una volta in pensione, per l’uomo è stato più facile stare vicino alla figlia. La tragedia è accaduta nel primo pomeriggio del 25 aprile, una giornata di festa che si è trasformata in dramma. Una Golf bianca ha travolto l'uomo mentre era in bicicletta in via Senese, una strada ad alto scorrimento.

Sembra che la Golf non viaggiasse a velocità elevatissima ma dopo l’urto e l’intervento del 118 ogni tentativo di rianimazione dell’ex medico in pensione è stato vano. E’ morto dopo il trasporto al vicino ospedale Misericordia di Grosseto.

A soccorrere la vittima, un’ambulanza della Croce rossa. Profondo il cordoglio a Grosseto dei tanti che si stringono intorno alla famiglia Dabija in questo momento di grande dolore. Proprio la famiglia è assistita adesso da un avvocato, mentre intanto la procura indaga per omicidio stradale.

La persona che era alla guida della Golf, un trentenne, si è subito fermata e ha prestato i primi soccorsi insieme ad altri automobilisti di passaggio, che poi hanno chiamato il 118. Erano le 13.58 quando l’Asl Toscana Sudest ha ricevuto la chiamata. Dabija era stato un medico cardiologo. Aveva lavorato per molti anni in un penitenziario. Un fulmine a ciel sereno la morte dell’uomo. Profondo il cordoglio anche in Moldavia.