Marito e moglie in vacanza travolti da un’auto, la donna è grave

Sestola (Modena), 24 aprile 2025 – Una vacanza sconvolta da un terribile incidente. Una coppia di turisti, marito e moglie di Sesto Fiorentino – lui 74 anni, lei 71 – è stata travolta da un’auto in centro a Sestola, in provincia di Modena. È successo, come riportato dalla Gazzetta di Mantova, nella mattina di mercoledì 23 aprile. La donna è stata portata in elicottero all’ospedale di Baggiovara e ricoverata in Terapia intensiva. Anche il marito è finito in ospedale, ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Erano circa le 10 quando è avvenuto l’incidente. I due turisti stavano passeggiando tra corso Libertà e corso Umberto I nel centro storico di Sestola. All’improvviso un uomo di 76 anni alla guida di una Renault Captur avrebbe perso il controllo del veicolo, finendo contro la vetrina di una tabaccheria e travolgendo i due turisti.

Lanciato l’allarme al 112, sul posto sono arrivati i soccorritori del 118. Le condizioni della donna sono apparse subito gravi. Illeso il conducente dell’auto, sconvolto per l’accaduto.