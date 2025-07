Auto nel burrone, donna muore a 56 anni. Comunità sconvolta, chi era la vittima

Arezzo, 12 luglio 2025 – La morte di Gianna Corgiatini ha colpito un’intera comunità. Aveva 56 anni e ha perso la vita l’11 luglio in un tragico incidente stradale mentre rientrava da lavoro. Lei era alla guida della sua auto e stava percorrendo la strada dei due mari, la 73. All’altezza di Stoppe d’Arca qualcosa non ha funzionato più e, in prossimità di una curva, l’auto è uscita di strada finendo in fondo al burrone. I soccorsi hanno tentato le manovre di rianimazione, ma per la 56enne non c’è stato nulla da fare. Gli investigatori dovranno appurare le cause del terribile incidente. Un malore? Una distrazione? Un guasto della vettura? Al momento niente viene escluso.

Gianna Corgiatini era molto conosciuta in città per via del suo impiego al supermercato Pam di via Alfieri. In molti, scrivendo il proprio ricordo sui social, la ricordano per la sua gentilezza. Da gennaio il punto vendita a Tortaia aveva chiuso i battenti e Gianna si era spostata a Sansepolcro per lavoro. Da lì faceva spola tutti i giorni. Viveva ad Agazzi (come si legge sul profilo social della donna) insieme alla famiglia e chi l’ha conosciuta tra gli scaffali o alle casse del supermercato ricorda il suo sorriso. Ieri, in quella strada così familiare però qualcosa è andato storto e la vita di Gianna si è spezzata lasciando un grande vuoto. In molti hanno espresso il loro cordoglio sui social, ricordando il sorriso e la disponibilità di Gianna che lascia una figlia e il marito.