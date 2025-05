Noto venditore di auto muore in un incidente stradale: ferita anche la moglie

Città di Castello (Perugia), 1 maggio 2025 – Roberto Fiorucci, 67 anni, è morto nella tarda mattinata del Primo maggio in un incidente stradale alle porte di Ravenna. Fiorucci era in sella alla sua moto, insieme alla moglie, quando si è scontrato con un’altra moto guidata da un ragazzo di 19 anni. Un impatto tremendo che non ha dato scampo al motociclista umbro. La moglie è invece ricoverata all'ospedale 'Bufalini’ di Cesena. Il motociclista 19enne in sella a una seconda moto coinvolta nell'incidente, è invece del Ravennate ed è stato portato all'ospedale del capoluogo della provincia romagnola. I rilievi sono a cura della Polizia Stradale mentre gli agenti della Polizia locale si sono occupati di regolare la viabilità.

Fiorucci è molto conosciuto in tutto l’Altotevere come venditore di auto. Secondo i primi accertamenti pare che il ragazzo abbia urtato la moto della coppia in un tentativo di sorpasso. I due mezzi di grossa cilindrata viaggiavano in direzione da Ravenna verso Venezia. Subito dopo l’urto la vittima è finita nell’altra corsia, travolta poi dall’auto che sopraggiungeva. Non c’è stato scampo per lui, nonostante i tempestivi soccorsi dei sanitari del 118. Sul posto anche la polizia per le indagini e i rilievi del caso.

La salma di Fiorucci è stata messa a disposizione dei familiari in attesa dei risultati degli esami tossicologici disposti sul motociclista 19enne. Intanto verrà aperto un fascicolo per omicidio stradale e lesioni stradali. Il Pm di turno, Francesco Coco ha già messo la salma del defunto, ricomposto all'obitorio di Ravenna, a disposizione dei familiari. I mezzi coinvolti non sono stati al momento sottoposti a sequestro.