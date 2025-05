Muore motociclista, gravissima la moglie. Dario Domingo Moscato viveva a Città di Castello

Arezzo, 1 maggio 2025 – Un drammatico scontro nella mattinata del Primo maggio e un uomo di 61 anni che perde la vita. La tragedia si è consumata lungo E45, nel territorio di Pieve Santo Stefano

A scontrarsi un camper e una moto. L’impatto è stato violentissimo, Dario Domingo Moscato, di origine argentina, è morto sul colpo mentre la moglie, anche lei 61 anni, è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata con Pegaso 2 alle Scotte di Siena in codice 3, cioè rosso.

L’incidente è avvenuto in un tratto di carreggiata con il doppio senso di marcia per alcuni lavori. La coppia, residente a Piosina, nel comune di Città di Castello (Perugia), viaggiava in sella a una moto coinvolta in un tamponamento con un camper: illese le persone a bordo di quest'ultimo mezzo.

L'incidente è accaduto intorno alle 10. Da quanto appreso la coppia stava rientrando a casa quando è stata coinvolta nell'incidente la cui dinamica deve ancora essere chiarita. Sul posto i mezzi del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo, la donna è stata invece trasportata d'urgenza alle Scotte di Siena con l'elisoccorso. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia stradale di Città di Castello. La strada, chiusa in entrambi i sensi con deviazione del traffico, è stata poi riaperta nel pomeriggio.