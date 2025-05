Ultraleggero cade dentro azienda a Castel Ritaldi: un morto e un ferito

Castel Ritaldi (Perugia), 1 maggio 2025 – Tragedia in Umbria. Un ultraleggero è caduto dentro un’azienda che si occupa di prodotti sanitari. E’ accaduto nel territorio comunale di Castel Ritaldi, in località Mercatello.

Delle due persone a bordo del velivolo una è morta, mentre l’altra è rimasta ferita. Intervento del 118 e dei vigili del fuoco. C’è stato infatti un principio di incendio dentro l’azienda.

Tutto è accaduto intorno alle 16.45. Un boato ha infatti scosso la zona. Non si sa perché il velivolo abbia perso il controllo fino a precipitare. Diverse le chiamate che sono arrivate ai vigili del fuoco, anche per il fumo che usciva dal capannone.

Per quanto riguarda i vigili del fuoco, sono intervenuti personale e mezzi da Spoleto e Foligno. L'aeromobile è entrato dentro il capannone industriale cadendo. L’azienda si occupa di prodotti medicali. L’impatto è stato devastante e ha provocato appunto un principio di incendio del velivolo stesso, incendio che poi si è in parte propagato alla struttura aziendale. Due le persone che erano a bordo dell’ultraleggero.

Una è riuscita a lasciare l’aereo poco prima dell’impatto ed è rimasta ferita. L’altro occupante è invece deceduto per l’impatto e le gravi ferite. Intervento anche del 118 che non ha potuto che constatare la morte dell’occupante dell’aereo. Un’ambulanza ha portato il ferito in ospedale. Lungo il lavoro dei vigili del fuoco per lo spegnimento dell’incendio e la messa in sicurezza della scena dell’incidente.

Sul luogo della tragedia anche le forze dell’ordine. Si cerca di ricostruire cosa abbia provocato al caduta dell’ultraleggero in una giornata serena, senza problemi di carattere meteorologico. Si pensa a un’avaria del velivolo.