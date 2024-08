Aereo precipitato a Terni, chi erano le vittime: “Conoscevano bene quel tipo di velivolo”

Terni, 22 agosto 2024 – “Avevano conseguito il brevetto da pilota e conoscevano bene quel tipo di velivolo”. Si chiamavano Claudio Di Giacomo e Massimo Sciannimanico le due vittime dell’incidente aereo capitato nella tarda mattinata di oggi vicino all’aviosuperficie di Terni. Entrambi erano membri dell'Aeroclub di Pescara: stavano rientrando in Abruzzo, ma si sono schiantati poco dopo il decollo. Entrambi risiedono nel pescarese.

L'aereo caduto a Terni (Foto Pianetafoto)

Grande il dolore in città e presso l'Aero Club per la terribile notizia giunta in tarda mattinata. Il presidente dell'Aero Club di Pescara Cristiano D'Ortenzio: “Erano nostri soci, assidui che frequentavano la nostra associazione da alcuni anni. Avevano conseguito il brevetto da pilota – dice all’Ansa – dopo aver superato il corso e potevano guidare un aereo per fini privati. Conoscevano bene il tipo di aereo su cui si trovavano. Volavano spesso con questo tipo di velivolo.

"In questo momento non ci sono davvero parole. Aspettiamo le due indagini che sono state avviate - ha aggiunto il presidente dell'Aero Club di Pescara – per capire la dinamica dell'incidente e quello che è accaduto».