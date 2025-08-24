Spray al peperoncino tra la gente che balla

Sulla pista da ballo spunta anche lo spray al peperoncino che provoca attimi di concitazione, che vengono sedati sul nascere, in verità. Resta il fatto che una ragazza giovanissima è stata portata, precauzionalmente, al pronto soccorso dell’ospedale di Assisi per accertamenti e altre persone si sono rivolte alla postazione sanitaria: accusavano bruciori agli occhi e alle vie aeree, con tosse e difficoltà respiratorie. È accaduto l’altra notte, durante una manifestazione in corso nell’assisano: un evento che è capace di richiamare gran folla e molti giovani.

Secondo una prima ricostruzione di quanto accaduto l’altra notte, a dar vita al “caos“ sarebbero stati in due, uno dei quali avrebbe estratto e spruzzato lo spray al peperoncino in mezzo alla gente che affollava la pista, fortunatamente all’aperto, condizione che ha limitato gli effetti sulle persone presenti, di certo anche in termini di panico che sarebbe potuto scaturire da un gesto tanto avventato.

La “scintilla“, come detto, è stata prontamente sedata, con l’intervento anche del personale del soccorso della Misericordia di Assisi che ha aiutato e soccorso di lamentava bruciori agli occhi e alle vie aeree. In un caso, valutata la situazione, il personale della postazione sanitaria ha deciso di accompagnare la giovanissima al pronto soccorso dell’ospedale della città serafica, per gli accertamenti e le cure del caso.