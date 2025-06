No alla corsa al riarmo; sì alla pace. Il popolo di sinistra va a Roma

Anche Sinistra anticapitalista e la ‘Comune’ il 21 di giugno saranno a Roma per manifestare per il disarmo. Per informare il più ampio numero di persone ieri una rappresentanza dei due movimenti si è data appuntamento al parco ‘Ragazzi del ‘44’ di Avenza. Un luogo simbolo di una tragedia della Seconda guerra mondiale dove persero la vita 52 persone. A spiegare le ragioni dell’adesione alla manifestazione di Roma c’erano Ildo Fusani e Vittorio Briganti. "Abbiamo scelto questo parco per ricordare che non esistono bombe amiche e tantomeno intelligenti - ha detto Briganti -. A Carrara ognuno con la guerra ha perso qualcuno, e oggi vediamo tanta povera gente uccisa dall’imperialismo. Oggi vediamo gente che, come allo stadio, fa il tifo per una fazione o per l’altra: è necessario dare un segnale. La società anticapitalista è contro ogni forma di violenza per questo anche noi saremo a Roma per dire basta al riarmo. Questo parco è un luogo della memoria ed è tenuto in pessime condizioni". "Il 21 saremo a Roma per la manifestazione ‘Fermare Israele - liberare Gaza e la Palestina, disarmare il mondo, fermare la guerra e il sistema di guerra’ - ha aggiunto Fusani -. C’è una grande competizione tra gli stati capitalisti e quelli imperialisti con dottrine di estrema destra che non sono in grado di spegnere le guerre. È necessario un sussulto popolare, creare un movimento per frenare le invettive. La diplomazia spesso è ipocrita, a volte impotente. Serve un moto di coscienza, un sussulto delle giovani generazioni, dei lavoratori e delle lavoratrici per frenare questa folle corsa e costruire una società diversa".