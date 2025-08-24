Colpisce un addetto del supermercato

Arrestato dagli agenti della squadra volante per rapina impropria. Un cittadino di origini tunisine, irregolare sul territorio nazionale, è finito nella rete delle volanti accusato di aver messo a segno una rapina in concorso.

Nello specifico, i poliziotti sono intervenuti in un supermercato di viale Lungonera Savoia per una segnalazione relativa a due persone, di nazionalità straniera, che avevano asportato dei generi alimentari senza passare alla cassa per pagarli.

Mentre uno dei due si dava alla fuga, l’altro - il cittadino tunisino poi tratto in arresto - veniva fermato da un impiegato del supermercato che si era accorto del furto.

In questo frangente, tuttavia, il presunto autore del reato reagiva violentemente, dimenandosi e colpendo il dipendente del supermercato, per riuscire a fuggire anche lui. L’addetto del negozio per le ferite ha dovuto rivolgersi al Pronto soccorso: secondo i medici guarirà in sette giorni.

Gli agenti delle volanti, chiamati a intervenire, hanno poi intercettato il cittadino tunisino. L’uomo, arrestato per rapina impropria e lesioni aggravate, è stato associato al carcere di vocabolo di Sabbione dove resta in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento caurelare.