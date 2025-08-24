Colpisce un addetto del supermercato

Le misure che servono

24 ago 2025
REDAZIONE UMBRIA
Arrestato dagli agenti della squadra volante per rapina impropria. Un cittadino di origini tunisine, irregolare sul territorio nazionale, è finito nella rete delle volanti accusato di aver messo a segno una rapina in concorso.

Nello specifico, i poliziotti sono intervenuti in un supermercato di viale Lungonera Savoia per una segnalazione relativa a due persone, di nazionalità straniera, che avevano asportato dei generi alimentari senza passare alla cassa per pagarli.

Mentre uno dei due si dava alla fuga, l’altro - il cittadino tunisino poi tratto in arresto - veniva fermato da un impiegato del supermercato che si era accorto del furto.

In questo frangente, tuttavia, il presunto autore del reato reagiva violentemente, dimenandosi e colpendo il dipendente del supermercato, per riuscire a fuggire anche lui. L’addetto del negozio per le ferite ha dovuto rivolgersi al Pronto soccorso: secondo i medici guarirà in sette giorni.

Gli agenti delle volanti, chiamati a intervenire, hanno poi intercettato il cittadino tunisino. L’uomo, arrestato per rapina impropria e lesioni aggravate, è stato associato al carcere di vocabolo di Sabbione dove resta in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento caurelare.

