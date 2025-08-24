Le misure che servono

Raffaele Marmo
Le misure che servono
Cronaca
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Incendio ViperBlack out ViareggioMeri MalucchiMaltempoFuksas cubo nero FirenzeMorta dopo trattamento estetico
Acquista il giornale
CronacaGeometri. Ecco la laurea abilitante
24 ago 2025
SILVIA ANGELICI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. La Nazione
  2. Umbria
  3. Cronaca
  4. Geometri. Ecco la laurea abilitante

Geometri. Ecco la laurea abilitante

PERUGIA - Scadeva proprio in questi giorni il termine per iscriversi al corso di laurea “Tecniche digitali per la gestione sostenibile...

PERUGIA - Scadeva proprio in questi giorni il termine per iscriversi al corso di laurea “Tecniche digitali per la gestione sostenibile...

PERUGIA - Scadeva proprio in questi giorni il termine per iscriversi al corso di laurea “Tecniche digitali per la gestione sostenibile...

Per approfondire:

PERUGIA - Scadeva proprio in questi giorni il termine per iscriversi al corso di laureaTecniche digitali per la gestione sostenibile delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio“, che abilita alla professione di geometra laureato. Il percorso di laurea triennale, attivo al Dipartimento di ingegneria civile e ambientale dell’Università degli Studi di Perugia è organizzato in collaborazione con i Collegi dei geometri e geometri laureati delle province di Perugia e Terni. Le prove di preselezione al corso si svolgeranno il 4 settembre. Ora bisogna vedere se il corso ha avuto successo.

L’appello del presidente del Collegio dei Geometri di Perugia, Enzo Tonzani (foto), è molto chiaro: "Si tratta di un percorso che apre importanti possibilità anche perché al conseguimento della laura, e previa iscrizione al Collegio territoriale di competenza, si è automaticamente abilitati alla professione del geometra. Una figura della quale - ricorda Tonzani - c’è carenza e un estremo bisogno nei nostri territori. La società richiede sempre più tecnici, soprattutto tecnici intermedi. Riscontriamo anche una grossa difficoltà a mandare avanti i cantieri proprio per mancanza di figure adeguate, come quella del geometra. Invito dunque i giovani che devono scegliere il percorso universitario da intraprendere a valutare le tante opportunità professionali e di occupazione che la professione del geometra e questo corso di laurea offrono".

Al percorso di laurea in “Tecniche digitali per la gestione sostenibile delle costruzioni, dell’ambiente e del territorio“ possono accedere tutti giovani diplomati, qualunque sia l’indirizzo di provenienza, liceo, istituto tecnico o professionale.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

UniversitàLavoro