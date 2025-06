Prato, tre occasioni di lavoro nel mondo delle professioni tecniche

Prato, 24 giugno 2025 - Un’occasione di crescita professionale per lavorare all’interno di uno degli studi più conosciuti della città. Sono tre le figure professionali ricercate da Quota Ingegneria, società specializzata in progettazione e direzione lavori di infrastrutture stradali, strutture residenziali e industriali, e con una specifica competenza nella verifica preventiva della progettazione ai fini della validazione dei progetti pubblici. Con sede in viale Vittorio Veneto a Prato, Quota Ingegneria è in possesso della certificazione Iso9001: 2015 che ne attesta la qualità e la competenza nel settore delle verifiche. La società nasce nel 2023 raccogliendo l’esperienza quarantennale degli ingegneri Perri e Ceccarini. A guidare lo studio sono l’ingegnere Carlotta Sanesi e il geometra Matteo Del Principe. Quota Ingegneria fra dipendenti, soci e direttori tecnici conta oggi su sette figure professionali di massima specializzazione.

Entrando nel dettaglio della ricerca di lavoro, lo studio visto il crescente numero di incarichi cerca tre figure da assumere a tempo pieno e indeterminato, ampliando l’organico. Nello specifico si cercano: un ingegnere civile, un ingegnere edile e un architetto. Per tutte e tre le figure è gradita esperienza nel settore ma non rappresenta un requisito vincolante. Le risorse andranno ad affiancare lo staff tecnico della società nella gestione degli incarichi: commesse che vanno da progetti pubblici a quelli privati, su scala territoriale e toscana. E’ necessaria la conoscenza del Pacchetto Office, del programma Autocad, e la propensione a lavorare in team.

Solo per fare alcuni esempi Quota Ingegneria recentemente si è occupata di: direzione lavori per la realizzazione di un nuovo attraversamento idraulico in località Renicci nel Comune di Marliana; direzione lavori e coordinamento della sicurezza del nuovo collettore fognario di Publiacqua tra Vaiano e Prato; progettazione e direzione lavori del nuovo stabilimento industriale di una nota azienda tessile a Montemurlo; collaudo tecnico-amministrativo del recupero dell’ex ospedale psichiatrico di Siena, adibito a struttura sanitaria; verifica della progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione della nuova circonvallazione ovest nel comune di Campi Bisenzio; progettazione e direzione lavori delle opere di urbanizzazione in zona Capalle per la realizzazione di nuovi insediamenti produttivi

Per candidature e informazioni mandare il curriculum a: [email protected] oppure visitare il sito internet: www.quotaingegneria.it.