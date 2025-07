Eleonora e Giorgia top. Punti fermi dell’Ariete

La conferma delle leader silenziose. Il capitano non si discute. Eleonora Nesi sarà ancora una delle attaccanti di punta dell’Ariete. La sua conferma non è mai stata in dubbio ma adesso è certificata. Del resto, sarebbe stato quasi impensabile fare a meno delle qualità tecniche ed umane di “Ele”. Giocatrice tecnicamente ed umanamente di alto livello e che rappresenta un punto fermo per il gruppo e per lo spogliatoio. Classe ’99 per 182 centimetri, prodotto del vivaio pratese con un passato anche in B1 a Quarrata, Eleonora sarà ancora la guida del gruppo di Nuti.

Altro punto fermo è Giorgia Furlan. Classe 2003 per 178 centimetri, Giorgia è nativa di Chioggia in provincia di Venezia, ed è arrivata all’Ariete l’estate scorsa, dopo esperienze importanti allo Stadium Mirandola (B2), Volley Ostiano (B1) e Vicenza (A2). Estate non facile per Giorgia quella passata ed approccio alla nuova realtà in sordina. Poche parole, tanto duro lavoro e la fiducia di società e tecnico, hanno però velocemente mutato i contorni inizialmente opachi della sua nuova avventura toscana. Furlan è diventata progressivamente insostituibile, ha alzato il livello in ricezione ed attacco, terminando il torneo da leader vera e da trascinatrice. La sua conferma è “strameritata” ed è un regalo per tutta la squadra. Eleonora Nesi, così ai canali social della società: "Sono molto soddisfatta del campionato appena terminato. Nonostante le difficoltà iniziali abbiamo concluso la stagione nel miglior modo possibile. Per il prossimo anno spero si riesca a far tesoro di quell’esperienza in modo da ripartire da dove abbiamo finito, puntando sempre più in alto e magari togliendoci anche qualche soddisfazione in più".

E Giorgia Furlan: "Sono stata molto contenta della stagione appena conclusa. Come squadra siamo cresciute molto e siamo migliorate su tanti aspetti che hanno portato buoni risultati e tante soddisfazioni. Spero personalmente di continuare a dare il massimo contributo e di lavorare nei miei punti deboli. Inoltre, spero che in questa nuova stagione possiamo dimostrare molta più grinta e determinazione per raggiungere risultati sempre più ambiziosi. Forza Prato!".