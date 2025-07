Prato, la mattina da incubo: incidente manda il traffico in tilt, Declassata riaperta

Prato, 2 luglio 2025 - E' stata risolta verso le 11:30 la situazione sulla Declassata, dove questa mattina - attorno alle 6:30 - si è verificato uno scontro frontale fra due auto. L'incidente, avvenuto per la precisione sul ponte Lama nel territorio di Campi Bisenzio, ha costretto la Polizia Municipale a regolare la circolazione istituendo il senso unico alternato, in attesa della rimozione dei veicoli, e questo ha letteralmente mandato in tilt il traffico. Non solo sulla statale Leonardo Da Vinci, in direzione Firenze, ma anche lungo le arterie cittadine limitrofe. Ci riferiamo in particolar modo a Viale della Repubblica, Via Valentini, Via Ferrucci, Via del Ferro. Le code, attualmente, sono in via di smaltimento, dopo una mattina da incubo per gli automobilisti pratesi.

Per quanto concerne l'incidente, sul posto - oltre alle pattuglie della Polizia Municipale di Campi Bisenzio, supportate anche da unità del comando di Prato - è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha soccorso due donne di 34 e 43 anni, per fortuna in codice verde.