Muore in moto a 62 anni. Lo scontro con un’auto. Addio a Leonardo Cardarellari

È morto sulla strada per il mare. Era in sella alla sua moto lungo la statale 77 Val di Chienti, quando, in corrispondenza del ristringimento di carreggiata per i lavori in corso, all’altezza di Castello della Rancia, a Tolentino, si è scontrato con un’auto. L’urto lo ha sbalzato a terra violentemente, un urto drammatico che non gli ha dato scampo. È morto in ospedale, a Torrette di Ancona, dove è stato portato con l’elisoccorso, poco dopo l’incidente, avvenuto intorno alle 16 di domenica. Leonardo Cardarellari, 62 anni, romano di nascita, diventato poi assisano, lascia la moglie e la figlia.

Figura molto conosciuta non solo nella città serafica, ma in tutta la regione, in particolare per la sua attività di istruttore di equitazione. Aveva, a lungo, collaborato anche con la Quintana di Foligno, in particolare con i cavalieri Luca Innocenzi e Massimo Gobbini.

"Oggi per il mondo equestre umbro è un brutto giorno. A seguito di un incidente con la sua amata moto ci lascia Leonardo Cardarellari, uno degli istruttori Umbri più amato, amico di tutti sempre positivo e disponibile. La Fise Umbria tutta, gli istruttori le amazzoni i cavalieri si uniscono al dolore della famiglia. Ciao Leonardo". Così lo ricorda la Federazione italiana sport equestri dell’Umbria in un posto sui suoi profili ufficiali. E anche sui social, il cordoglio per la morte di Leonardo è forte e sentito, sia tra chi lo ha conosciuto in sella che tra chi ha avuto modo di fare un pezzo di strada insieme anche al di fuori dell’equitazione.

"Un collega che incontravi sempre volentieri e che sicuramente mancherà a tutti" scrive un utente che ricorda come, con Cardarellari, aveva condiviso il corso per diventare istruttore di equitazione, per poi continuare a incontrarlo in occasione di gare e manifestazioni. "Una bella persona e un bravo cavaliere. Mi dispiace veramente tanto" commenta un’altra utente. "Quanto dolore e quanto dispiacere ci lasci Leo. Con la tua gioia, la tua ironia e simpatia sei entrato nelle nostre vite".

Per quanto riguarda l’incidente, sono ancora in corso gli accertamenti sui rilievi effettuati per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità. Il conducente dell’auto, come di prassi, è indagato per omicidio stradale, così anche da poter consentire tutti gli accertamenti del caso.