Prato, apre il nuovo punto prelievi del Centro Ambulatoriale Angiolini

Prato, 2 luglio 2025 - Nuovo servizio al Centro Ambulatoriale Angiolini. La struttura sanitaria in zona piazza del Mercato Nuovo a Prato, per l'esattezza in via Angiolini 15/a, ha infatti aperto il punto prelievi, attivo tutti i giorni, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 10. L'accesso è libero o su prenotazione ed è possibile richiedere prelievi di sangue per analisi complete, raccolta di campioni di urine, feci e tamponi, oppure esami ormonali. Nella struttura c'è la presenza fissa di un infermiere dedicato al servizio, oltre a quella del personale amministrativo per l'accettazione dei pazienti. Il punto di forza è la velocità nel servizio: i risultati delle risposte, infatti, per la maggior parte delle prestazioni, arrivano anche in giornata.

“Una struttura all'avanguardia come la nostra, con un'offerta sanitaria di largo raggio, deve offrire un servizio completo – spiega Mauro Trasmondi, presidente e amministratore delegato del Centro Angiolini -. In quest'ottica rientra l'apertura del centro prelievi che va a completare l'elenco delle prestazioni sanitarie che vengono erogate nella nostra struttura. Anche in questo caso garantiamo un servizio qualitativamente elevato, con prezzi concorrenziali, che tengono conto del valore sociale dell'attività che portiamo avanti”.

Dal centro ricordano inoltre che chi accede alla struttura non deve prendere ascensori o scale per effettuare le visite, visto che il centro si snoda tutto lungo il piano terra. La struttura, inoltre, è facile da raggiungere, ed ha un ampio parcheggio a disposizione dei clienti a pochi metri dall'ingresso. Fra gli altri servizi erogati ci sono i referti disponibili anche via mail e i preventivi gratuiti tramite posta elettronica o WhatsApp. L'offerta sanitaria del Centro Ambulatoriale Angiolini di recente è stata ampliata anche con l'ingresso di professionisti della nutrizione e della dietistica. E' inoltre arrivato in via Angiolini anche il nuovo ecografo per effettuare ecografie in gravidanza in 4d. Si tratta di una strumentazione che garantisce un alto livello qualitativo, che riesce a dare immagini del bambino molto nitide. Per effettuarle, inoltre, il centro ha individuato un'ulteriore specialista ginecologa di alto livello professionale.