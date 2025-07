Vannucchi, annata da portiere top. E’ la perla del calciomercato

Gianmarco Vannucchi è stato indicato dal sito ufficiale della Lega Pro – Serie C come miglior portiere del girone B dello scorso campionato di Serie C, con una percentuale di "clean sheets" superiore al 51% (avendo mantenuto la porta inviolata in 18 delle 35 occasioni in cui è sceso in campo). Numeri che fanno dunque del portiere di Prato uno dei pezzi pregiati del mercato: la Ternana, dopo la promozione in Serie B sfiorata solo poche settimane fa (anche grazie all’apporto dell’estremo difensore classe 1995) è a quanto pare intenzionata a fare cassa per ripartire. E anche per l’ex-Coiano Santa Lucia potrebbe arrivare il momento di salutare il gruppo, trasferendosi altrove. Arrivato in Umbria la scorsa estate, ha impiegato pochissimo ad assicurarsi un posto da titolarissimo a suon di parate e costanza di rendimento. Il suo "score" parla di 41 partite complessive fra "regular season" e playoff, con sole 23 reti subite. L’estremo difensore pratese si è confermato come detto il migliore nel suo ruolo per quel che riguarda il secondo raggruppamento di C, in continuità con gli ultimi tre anni. Alla soglia dei 30 anni è nel pieno della maturità ed è ormai da un triennio uno dei migliori della terza serie: si era rilanciato a Taranto, dopo stagioni avare di soddisfazioni fra Salernitana e Padova. Sperava in una proposta contrattuale dalla cadetteria già la scorsa estate. Adesso però le cose potrebbero cambiare: un giocatore come lui è un lusso per la C e nelle prossime settimane potrebbe davvero arrivare una proposta. Qualcosa si sta muovendo, in effetti: stando ai primi "rumors" di mercato, Salernitana e Livorno starebbero manifestando interesse. In entrambi i casi però, Vannucchi dovrebbe restare in C. Qualora dovesse lasciare Terni, potrebbe in teoria gradire maggiormente la pista che porta a Pescara: anche il club abruzzese, neopromosso in B, è a quanto pare interessato a lui.

Giovanni Fiorentino