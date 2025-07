Parco Albereta, ancora degrado: "Avvistati topi allo spazio giochi"

Ancora degrado all’Albereta. Si torna a parlare del parco urbano di Mercatale di Vernio, durante questi giorni di caldo torrido in cui i cittadini cercano il verde e per stare di più all’aperto.

L’area, spesso al centro di polemiche sulla sicurezza per la frequentazione di bande di ragazzi dediti al vandalismo e alla microcriminalità e interdetta alle feste dopo una verifica da parte del Genio civile che decretava per la zona il rischio idraulico, torna a far parlare per lo stato di degrado riscontrato dai residenti. "Vado spesso all’Albereta con mia figlia – spiega Eleonora Cenci che segnala la situazione del parco – abitiamo lì vicino. Ma sono seriamente preoccupata: dove la mia bambina è solita giocare per terra ci sono i topi e in tanti anni che frequento l’area, non li avevo mai visti. Poi ci sono rifiuti ovunque, quella che noi chiamavamo "piscina" quando eravamo piccoli, perché ci facevamo il bagno, è invasa dalle alghe e diventata una pozza putrida, il gorone non viene più ripulito. Per non parlare dell’erba alta che ricopre le strutture rimaste, in stato di abbandono e riempite di scritte. Eppure la pista di pattinaggio, se fosse recuperata, sarebbe un bel passatempo per i ragazzi. E’ davvero un peccato vedere tutto abbandonato, in uno spazio, lungo il fiume, che è sempre stato una gran ricchezza per Vernio, soprattutto d’estate".

La segnalazione della Cenci arriva a poco tempo di distanza dalle stesse constatazioni del gruppo Rilanciamo Vernio, capitanato in consiglio comunale da Marco Ciani, che in una nota, scrive: "Il gruppo Rilanciamo Vernio denuncia lo stato di forte abbandono e degrado di grandi spazi in fregio al fiume Bisenzio e Fiumenta in numerosi tratti. Il verde e il fiume sono un prezioso patrimonio che va salvaguardato. Chiediamo con forza che il comune di Vernio si assuma la responsabilità di sollecitare sia il Consorzio di Bonifica sia Alia per creare una task force atta ad dare interventi risolutivi. La stagione estiva è partita e il verde, nostra grande risorsa, va tutelato e messo a disposizione dei cittadini o villeggianti. Noi ribadiamo con forza questa richiesta che sarà fatta anche a livello di interrogazione".

Per l’area interessata, nel weekend prenderà il via un’iniziativa di rispetto amabientale.

Per tre domeniche consecutive, a partire dalla prossima, il Gruppo storico della Pubblica Assistenza l’Avvenire, col patrocinio del Comune di Vernio organizza delle mattinate, dalle 9.30 alle 12, sul fiume, per la pulizia del corso d’acqua, in canoa e kayak alla pescaia della "colonia" al parco dell’Albereta.

Claudia Iozzelli