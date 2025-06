Parco Rimbocchi "Area verde dimenticata. Rifiuti, incuria e tanto degrado ovunque"

"Scrivo per segnalare con profonda amarezza lo stato di totale abbandono in cui versa da mesi il Parco dei Rimbocchi, un tempo luogo vivo e frequentato da famiglie, anziani, bambini e sportivi del quartiere". La segnalazione arriva da una nostra lettrice, che ha corredato la denuncia anche con diverse foto. Noi diamo voce alla sua nota nella speranza che l’amministrazione possa provvedere al più presto.

"Oggi, purtroppo, non è più possibile mettere piede in quell’area verde. L’erba è alta e incolta, l’immondizia si accumula ovunque senza essere rimossa, gli alberi non sono stati potati e la sensazione generale è quella di uno spazio dimenticato dalle istituzioni. A rendere ancora più grave la situazione è il fatto che queste criticità erano già state segnalate mesi fa da una residente direttamente alla sindaca. Il Comune aveva risposto con promesse di intervento, ma a distanza di ben sette mesi nulla è stato fatto. Anzi, il degrado è nettamente peggiorato. Questo - prosegue la lettrice - non è solo un problema estetico, ma anche una questione di sicurezza, igiene e rispetto verso i cittadini. È inaccettabile che uno spazio pubblico, che dovrebbe essere un punto di incontro e di benessere per la comunità, venga lasciato in queste condizioni. Scenario simile si riscontra anche nelle zone limitrofe, come Elce: erba non tagliata ai bordi delle strade, rifiuti ovunque e incuria diffusa".

Altre segnalazioni arrivano da più parti della città: basta fare un giro anche per l’immediato semicentro. Disordine e tanta sciatteria un po’ ovunque.