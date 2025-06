Le eccellenze . Come promuoverle

C’è un bando rivolto ai Comuni dell’Alta Umbria e finalizzato alla valorizzazione degli eventi e delle produzioni artigianali e agroalimentari del territorio.

I Comuni interessati potranno presentare progetti per la promozione e la qualificazione di manifestazioni già esistenti oppure per la creazione di nuove iniziative rivolte alla valorizzazione del patrimonio culturale e di produzione locale. Il bando, che prevede la possibilità di presentare progetti per le annualità 2025, 2026, 2027 e 2028, consentirà ai Comuni di sviluppare su più anni la strategia di promozione e di elaborare interventi integrati costituendo dei partenariati ad hoc.

La vasta gamma di investimenti ammissibili e la percentuale di contribuzione al 100% rendono il bando molto appetibile. La risorse finanziarie complessivamente disponibili ammontano ad euro 1.450.000.

L’auspicio del GAL Alta Umbria è che i Comuni utilizzino questa opportunità per qualificare le proprie iniziative locali e per mettere a sistema il ricco patrimonio di eventi che si svolgono nel territorio dell’Alta Umbria. Il bando e i relativi allegati sono pubblicati nella sezione “Bandi e gare” del sito www.galaltaumbria.it e la scadenza prevista è il 31 luglio 2025. Per tutte le informazioni necessarie è possibile contattare le sedi del GAL Alta Umbria di Città di Castello (0758522131) e Gubbio (0759220034).

Oltre i vantaggi sotto il profilo progettuale e della percentuale di contribuzione pubblica, l’aspetto più importante è quello della rivitalizzazione dei Comuni dell’Alta Umbria.