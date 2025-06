Alla scoperta del Monte Subasio. Un programma con 25 escursioni

Si punta sempre di più sull’ambiente per ampliare l’offerta per i visitatori di Assisi e del territorio. “Alla Scoperta del Monte Subasio“ è il programma escursionistico dell’estate 2025, promosso dal Comune per valorizzare e far conoscere il Parco del Subasio, come risorsa naturalistica e turistica strategica: si punta su passeggiate, trekking, yoga, relax, sapori tipici, musica, spiritualità, osservazione delle stelle e possibilità di vivere esperienze uniche immersi nel verde monte di Assisi.

Ieri, al Parco “Regina Margherita“, il sindaco Valter Stoppini, Fabrizio Leggio, assessore municipale a turismo e marketing territoriale di Assisi, Donatella Casciarri, assessore alle politiche per iGiulio Proietti Bocchini, responsabile dell’ufficio Turismo e marketing territoriale del Comune di Assisi, hanno presentato il programma - definito straordinario - che, da luglio a ottobre, propone 25 escursioni sensoriali gratuite, ognuna con un tema e un percorso diversi (prenotazione obbligatoria). Intervenuti i rappresentanti delle tante associazioni coinvolte.

"Rappresenta uno dei prodotti di punta dell’estate assisana – hanno detto Stoppini e Leggio –. L’obiettivo è far conoscere bellezza e risorse del Monte Subasio e attirare nuove forme di turismo e delocalizzare i flussi, proponendo Assisi non solo come città di arte, cultura e spiritualità, ma anche come realtà in cui è possibile vivere esperienze davvero uniche, facendo attività all’aria aperta, immersi nella natura. Si tratta di un percorso avviato da tempo, che sta dando risultati importanti, anche grazie al coinvolgimento del tessuto associativo del territorio".

Si parte il 5 e 6 luglio, con “Ascesa al Monte“, alla terza edizione, un cammino fra natura, bellezza, musica, meditazione e aggregazione, alla scoperta di boschi e antiche abbazie, con concerti diffusi, nel segno del Cantico delle Creature, dell’Ensemble Micrologus e la sua musica medievale. Il ritrovo sarà alle 16 nel parcheggio in prossimità dell’Eremo delle Carceri, per un percorso ad anello fra sacro e profano, di circa 7,5 chilometri. Dalle pendici del Monte Subasio, verrà attraversata la lecceta secolare che circonda l’Eremo, complesso monumentale che nasce e si sviluppa attorno alla grotta in cui San Francesco si ritirava a pregare. Il percorso continuerà sino all’ Abbazia di San Benedetto che ospiterà ancora momenti di musica con degustazione di prodotti tipici e birra artigianale, fatti in casa dalle monache benedettine di Sant’Anna, che gestiscono la struttura. I successivi due appuntamenti il 10 luglio “Escursione al Plenilunio“ e 12 luglio “Tramonto tra i monti“.