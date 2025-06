Casa Serena celebra l’estate. Grande festa all’insegna di inclusione e creatività

A "Casa Serena – Fondazione Rinaldi" di Magione, si è tenuta la festa di inizio estate, un evento carico di emozione, condivisione e partecipazione attiva. Un’occasione speciale che ha coinvolto gli ospiti della struttura, i loro familiari, il personale e la comunità locale in un momento di incontro e celebrazione. L’iniziativa, nata dalla volontà di valorizzare la struttura attraverso nuove attività e una progettualità più stimolante e realizzata grazie alla coordinatrice Ilenia Coletti e all’animatrice Michela Santi, ha visto il contributo fondamentale degli ospiti, impegnati nei mercatini interni con creazioni realizzate a mano.

In mostra e in vendita – a offerta libera – c’erano tele decorate, scatole creative, sacchettini profumati di lavanda, composizioni floreali: tutti frutti di un percorso laboratoriale svolto durante i mesi precedenti, in cui si è lavorato con elementi naturali come fiori, foglie e materiali riciclati. Particolarmente significativo è stato il coinvolgimento di ospiti con differenti livelli di autonomia, compresi coloro affetti da demenza o Alzheimer, che hanno potuto riscoprire antiche abilità attraverso attività manuali semplici, ma stimolanti, come il cucito o la composizione floreale. Un vero e proprio risveglio delle capacità residue, reso possibile da un attento lavoro educativo e relazionale, grazie anche alla presenza di un’animatrice dedicata.

L’atmosfera di festa è stata arricchita dall’esibizione delle majorette di Magione, che hanno portato colore ed energia con una coreografia dedicata all’arrivo dell’estate, in un simbolico abbraccio tra generazioni. Non è mancata la musica, grazie a un coinvolgente DJ set curato dal figlio di un ospite, dimostrando quanto la collaborazione con i familiari possa diventare una risorsa preziosa per la vita comunitaria.

La giornata ha rappresentato un momento importante per rafforzare il legame tra la struttura e il territorio, aprendo le porte alla cittadinanza e promuovendo un’idea di Rsa sempre più aperta e integrata. La direzione di Casa Serena guarda già al futuro: a fine estate si replicherà la festa in giardino, con barbecue, pesca di beneficenza, una lotteria e la partecipazione della banda di Magione.