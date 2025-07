Giachin scudettato. Vince con i Guelfi

Pochi giorni fa, i Guelfi Firenze hanno vinto l’"Italian Bowl", la finalissima del campionato di football americano. Battendo i Dolphins Ancona per 49-14 negli Stati Uniti il sodalizio fiorentino si è aggiudicato il secondo scudetto della propria storia, dopo quello conquistato tre anni fa. E del roster del club fa parte anche un giocatore di Prato: si tratta del ventiseienne Andrea Giachin, già presente anche nell’organico che vinse il primo Scudetto nel 2022. E con questo successo, è diventato il pratese più vincente di sempre nella disciplina, perchè gli altri due giocatori pratesi dei Guelfi in rosa un triennio fa (Riccardo Giachin, fratello di Andrea, e Damiano Vitti) hanno nel frattempo lasciato il club. Anche Giachin era andato via da Firenze per un’annata: nella scorsa stagione aveva difeso i colori dei Trappers Cecina. "Ho avuto modo di giocare di più lo scorso anno a Cecina, seguendo la mia passione senza sacrificare il lavoro. Quando però c’è stata la possibilità di tornare ai Guelfi l’ho subito colta e sono riuscito a scendere in campo in alcune partite anche in questa stagione, sono felice per me e per i ragazzi, che mi hanno accolto nel migliore dei modi. Mi sono messo a disposizione ogni volta che ne ho avuto la possibilità, alla luce del mio impegno extra-sportivo. Questo è il secondo "anello", per me: non posso chiedere di meglio". In occasione della prima affermazione tricolore, i fratelli Giachin e Vitti furono ricevuti (e premiati) in Comune dall’allora sindaco Matteo Biffoni e dall’allora assessore allo sport Luca Vannucci. Dopo le finali perse nelle scorse stagioni dai Guelfi, anche per Andrea è insomma arrivata la riscossa tricolore: anche lui può come detto festeggiare il secondo scudetto. E visto che non c’è due senza tre, chissà che il 2026 non possa riservare ulteriori sorprese. "Il mio futuro? L’idea è quella di continuare a giocare a Firenze – ha concluso Giachin – c’è un gruppo coeso, valido sia sotto il profilo tecnico che su quello umano e caratteriale. Valuterò più avanti il da farsi. Adesso mi godo il momento".

Giovanni Fiorentino