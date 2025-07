La Over 60 va a canestro. Magni guida il quintetto

Luca Magni e la sua Fimba Italia Over 60 si avvicinano alla zona medaglie senza intoppi o grosse difficoltà. Gli azzurri hanno conquistato ieri la qualificazione ai quarti di finale del Mondiale di MaxiBasket che si sta disputando nel Ticino, in Svizzera. Decisiva la vittoria contro gli Amigos Indestructibles, formazione messicana. Dopo un inizio di partita equilibrato, i nostri portacolori hanno preso il largo, chiudendo a +18 il primo tempo e vincendo con il punteggio di 94-61. Un’altra prova di forza insomma in questa competizione iridata per Magni, presidente dell’associazione medici sportivi di Prato e titolare del Medical Sport in via del Castagno, e compagni, che nella fase a gironi hanno dominato i due incontri disputati, travolgendo prima la Germania (ko 79-40) e successivamente i padroni di casa della Svizzera (battuta 64-29). Due larghe affermazioni che hanno permesso all’Italia Over 60 di concludere in testa il gruppo J. Poi è toccato al Messico fare strada negli ottavi di finale alla nostra Nazionale, che oltre che su Magni può contare su altri due toscani come Gian Piero Tamburrino, di Montecatini Terme, e il livornese Marco Aprea. Adesso la formazione è attesa dal quarto di finale contro gli Stooges Canada, reduci dalla netta vittoria (78-44) contro la Germania A. L’incontro si disputa oggi a Bellinzona e non si annuncia una passeggiata per gli azzurri, visto che come loro anche i nordamericani non hanno ancora perso una singola gara. In caso di podio in Svizzera, per Magni si tratterebbe della quarta medaglia con la Over 60, la prima a livello iridato dopo i due ori (2022 e 2024) e il bronzo europei (2023). Nel proprio palmarès però il pratese può già vantare un argento iridato, conquistato con la Nazionale Over 55 nel 2017 a Montecatini Terme. In occasione di questa edizione dei Mondiali di Maxibasket, Magni non solo si sta rendendo protagonista sul parquet, ma anche come medico responsabile di tutte le Nazionali Fimba presenti all’evento, ossia la Over 40, la Over 55, la Over 65, la Over 70 e la Over 75, oltre alla Over 55 femminile.

Francesco Bocchini