Arezzo, Cutolo accelera sulla difesa: "Puntiamo a Redolfi e a due terzini"

"Riprendiamo subito i contatti con il Mantova per Redolfi e cercheremo di accelerare per il terzino destro". Nello Cutolo detta tempi e strategie quando inizia una nuova settimana chiave per il mercato amaranto. Dopo l’acquisto del portiere Venturi, il direttore sportivo resta concentrato sulla difesa dove ci sono da inserire almeno tre tasselli: un centrale e due terzini.

Per il ruolo al centro, la prima scelta è il 31enne giocatore del Mantova, 19 presenze e due reti nell’ultimo campionato di serie B. Difensore strutturato, forte fisicamente, il suo arrivo garantirebbe centimetri ed esperienza al reparto che ha già in Chiosa il suo leader designato e prossimo capitano in pectore dopo la scelta dell’Arezzo di non confermare Settembrini.

La trattativa con i virgiliani è ben avviata anche se Cutolo non si sbilancia sui tempi di chiusura. La sensazione è che, comunque, si possa arrivare ad una definizione già in questa settimana.

Nei prossimi giorni si lavorerà anche per il terzino destro. Ettore Quirini (Milan Futuro) è un obiettivo concreto. Sia per età (è un classe 2003) che per caratteristiche (può agire sia in una difesa a 4 che da laterale a tutta fascia in un 3-5-3). Ha corsa e propensione al gol.

Nel frattempo da Gubbio rimbalza la notizia che Corsinelli è stato inserito nella lista degli incedibili dal neo allenatore Di Carlo.

Sull’esterno che all’occorrenza sa agire anche da mezz’ala c’era anche l’Arezzo che a questo punto dovrà, probabilmente, virare verso un altro profilo. Per il reparto d’attacco si continuano a monitorare gli esterni Spini e Ianesi.

Il primo si svincola dal Brescia, per il secondo il club amaranto sarebbe disposto anche ad un buon investimento. Nell’elenco degli obiettivi c’è sempre Russo (Avellino).

Sul fronte delle uscite, intanto, è ormai ufficiale l’approdo del centrocampista Bianchi al Picerno, mentre su Gaddini e Lazzarini c’è l’interesse della Pianese. Tra gli giocatori che non fanno più parte del progetto, Bigi e Santoro sono vicini al Guidonia neopromosso in C. Per entrambi si tratterebbe di un trasferimento a titolo definitivo.