San Venanzo, Marianeschi resta. Antolini lascia: "Meritate il meglio"

Una conferma pesante e una partenza in Eccellenza, in casa San Venanzo. La conferma che sposta è quella del centrocampista Francesco Marianeschi (89), colpo grosso della scorsa estate, costretto a saltare per infortunio gran parte della scorsa stagione. Marianeschi è rientrato proprio nello spareggio contro il Foligno che ha spalancato le porte dell’Eccellenza ai biancazzurri. Non vestirà invece la maglia biancazzurra nella prossima stagione il difensore Elia Antolini (98) che lascia il club per motivi personali. Antolini ha voluto salutare società e tifosi: "San Venanzo avrà sempre un posto speciale nel mio cuore. Compagni di squadra incredibili, giocatori forti e persone vere. Società, staff e tifosi meritano il meglio".

Colpo in attacco per il Pierantonio. Il presidente Fumanti annuncia l’ingaggio dell’attaccante Ninni Carrello (98) dall’Atletico Bmg. Sempre restando in Eccellenza, bussa sul mercato anche la Narnese. Doppio ingaggio in casa rossoblù. Ufficiali gli arrivi del portiere Luis Bracaj (04) dal Riccione e del difensore classe 2006 Edoardo Martini dall’Orvietana. Sono 16 inoltre i riconfermati per Defendi e Laureti: Andreucci Alessandro, Aldrovandi Nicola, Bernardini Matteo, Blasi Lorenzo, Colangelo Jacopo, Manni Mattia, Mora Filippo, Pallotta Jacopo, Perotti Federico, Persici Giacomo, Perugini Elia, Petrini Thomas, Pinsaglia Leonardo, Pitaro Paolo, Principi David e Rodriguez Aldair.

Non si ferma il Tavernelle. Il ds Mauro Cuppoloni annuncia l’ingaggio del difensore Dario Conti (02), ex Castiglione del Lago, dall’Umbertide Agape. Confermato il classe 2006, tavernellese doc, Giacomo Ceccarelli.