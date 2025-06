Ferdinandi, un anno da sindaca: "La città si costruisce insieme"

"In questo primo anno di amministrazione abbiamo scelto una direzione: costruire una città più giusta, più accessibile, più moderna. Una città che sappia guardare avanti, ma senza dimenticare chi ha più bisogno, chi è ai margini". E’ empatica la sindaca Vittoria Ferdinandi. E anche molto elegante in tailleur nero. Un anno fa ha riconsegnato Perugia al centrosinistra. Ora, dopo dodici mesi, è tempo di bilanci. L’amministrazione mercoledì sera ha voluto fare il punto insieme alla cittadinanza con un incontro aperto alla Sala dei Notari. La Sindaca ha tracciato il senso politico e “umano“ dell’azione amministrativa: "Non mera elencazione di opere, ma restituzione pubblica e confronto aperto. Non è propaganda – afferma – ma un modo diverso di fare comunicazione: condividere la complessità, ascoltare, rendere accessibile la macchina pubblica".

Poi è stato il turno dei nove assessori. Alessandra Sartore (bilancio) ha parlato del lavoro di consolidamento e ottimizzazione dei conti eseguito in questo primo anno, grazie al quale si è riusciti ad ampliare la capacità di spesa dell’Ente. Costanza Spera, l’assessora del welfare, ha fatto l’elenco delle risorse investite: 3 milioni solo per il progetto contro l’esclusione giovanile; in arrivo l’Agenzia Casa per rafforzare l’offerta abitativa.

Capitolo strade e lavori pubblici con l’assessore Francesco Zuccherini: presentato un piano strade da 6,5 milioni per il 2025 e un potenziamento della flotta comunale con 600mila euro in nuovi mezzi. Francesca Tizi (istruzione) ha parlato di una "rivoluzione silenziosa nel sistema 0–6 anni: 790 posti nei nidi, 12 milioni di investimenti, criteri più equi di accesso per famiglie giovani, con disabilità o contratti instabili". Il vicesindaco Marco Pierini (cultura): "Dobbiamo ricucire centro e periferie per una città più coesa e viva". "Ridisegna un centro vissuto, aperto e partecipato", Fabrizio Croce, mentre il collega Andrea Stafisso ha presentato misure per PMI, rigenerazione economica e innovazione. Piani del verde e mobilità più smart garantiscono gli assessori David Grohmann e Pierluigi Vossi.

Silvia Angelici