Il "tesoretto" da 24 milioni. Ecco come verrà speso

Tecnicamente è una variazione di assestamento al bilancio di previsione 2025-2027, nei fatti è come verranno ripartiti i 24 milioni del "tesoretto" accumulato nelle pieghe dei conti. Ieri la seconda Commissione ha approvato l’atto, respingendo le proposte della minoranza.

Per ciò che concerne gli investimenti in lista ci sono: cimitero di Castel del Piano ristrutturazione blocco loculi 150.000 euro; realizzazione secondo impianto di cremazione 1.200.000 euro; interventi di adeguamento e ripavimentazione strade 2025: 2.500.000 euro; interventi di adeguamento e ripavimentazione via dei Loggi 1.200.000 euro; efficientamento energetico bocciodromo di Pian di Massiano 180.000 euro; realizzazione foreste periurbane 350.000 euro).

Ieri in Commissione poi il vicesindaco Marco Pierini detto che al capitolo delle biblioteche si sono aggiunti 30mila euro, stessa cifra per il cartello del "Pavone" a partire dal 10 luglio. Risorse poi per il 10 agosto, per la rassegna di nuova istituzione All the Saints e per un festival che sarà ospitato al Teatro del Pavone a ottobre.

L’assessore Andrea Stafisso ha poi detto che uno degli interventi più rilevanti riguarda l’avvio della completa digitalizzazione dell’archivio edilizio comunale, investimento pari a 400mila euro. Infine l’assessora Francesca Tizi ha spiegato che "in questa variazione sono stati previsti oltre 900mila euro per una serie di interventi concreti, distribuiti su più plessi scolastici".