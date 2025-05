Ecco i soldi per la passerella. Maxi-variazione di bilancio e pioggia di investimenti

Soldi per la passerella sul torrente Reggia (finalmente) ma non solo: gli stanziamenti riguarderanno scuole, parchi e giardini, il mattatoio comunale, cimiteri e il centro Mola Casanova. È stato l’assessore al Bilancio Alessandro Villarini, in Consiglio comunale ad annunciare investimenti resi possibile da una maxi variazione di bilancio. Quello della ristrutturazione della passerella che collega il parco che costeggia il torrente con via dei Patrioti, inagibile da tempo tra le proteste di vari cittadini, era un intervento atteso al quale il comune ha destinato 60 mila euro.

La variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale a maggioranza con l’astensione delle opposizione, stanzia poi 109mila euro per una serie di lavori di manutenzione straordinaria nelle scuole materne, elementari e medie del territorio. A questi si aggiungono 30mila euro per le mense scolastiche. Ammonta a 52mila euro la cifra destinata a parchi, giardini e cura delle piante. Trentamila euro sono stati stanziati per il mattatoio comunale di via Madonna del Moro, struttura recentemente dotata di un nuovo depuratore (costo 270mila euro). Soldi anche per la Fa.Mo.: al completamento dei lavori alla Fabbrica Moderna di piazza Marx vengono destinati 55mila euro, mentre 30mila saranno divisi tra il Pala Staccini e lo stadio Morandi con l’obiettivo di effettuare alcune operazioni di sistemazione e ristrutturazione. I fondi stanziati comprendono anche 20mila euro per la manutenzione della centrale idroelettrica Mola Casanova a cui si aggiungono re 25mila euro per i cimiteri del capoluogo e delle frazioni umbertidesi: 28mila sono stati stanziati per la lavori che riguardano beni immobili di proprietà del Comune, 12mila per la residenza protetta Balducci e 10mila euro per le riparazioni dei macchinari posseduti dell’ente. Circa 23mila euro serviranno infine all’installazione di un sistema antirapina nelle due farmacie comunali. "Questi – ha affermato l’assessore Villarini – sono solo gli interventi principali. Con l’approvazione del rendiconto si è generato un risultato di amministrazione che ha permesso di liberare ingenti risorse per oltre un milione di euro, una cifra ingente distribuita e assegnata ai vari uffici, che permetterà la prosecuzione e la realizzazione di lavori importanti".

Pa.Ip.