Riccardo Cambri confermato al vertice Unitre

Riccardo Cambri è stato riconfermato alla presidenza dell’Unitrè per il quarto mandato consecutivo. La commissione elettorale, formata da un ampio numero di associati, è stata presieduta dalla professoressa Giuliana Sagratella, 108 i votanti per altrettanti voti validi.

Sono risultati eletti: Riccardo Cambri (107 preferenze), Fabrizia Mencarelli (57), Alberto Romizi (56), Maria Silvana Petrangeli (50), Gelsomina Leone e Paolo Calistri (48), Angiolina Vonmoos (44), Gabriele Anselmi (32).

Alla prima riunione del nuovo consiglio sono stati attribuiti gli incarichi previsti. Il Maestro Riccardo Cambri è stato riconfermato presidente, Alberto Romizi vicepresidente, Paolo Calistri tesoriere, Fabrizia Mencarelli direttrice dei corsi, Angiolina Vonmoos segretaria, Gelsomina Leone consigliera con delega ai rapporti con l’esterno, Maria Silvana Petrangeli e Gabriele Anselmi consiglieri.

"L’analisi del risultato elettorale evidenzia il generoso gradimento dei soc nei confronti del consiglio direttivo uscente" dice Cambri. "Le operazioni si sono svolte in un clima idealmente sereno e rigoroso, favorito dall’ottimo lavoro dei membri della commissione elettorale presieduta da Giuliana Sagratella: a loro uno speciale ringraziamento. Saluto con affetto e gratitudine i colleghi del direttivo: Alberto Romizi, Paolo Calistri, Fabrizia Mencarelli, Angiolina Vonmoos, Gelsomina Leone, Maria Silvana Petrangeli e Gabriele Anselmi; la loro dedizione alla causa Unitre è ammirabile. Dedico un pensiero particolare a Paolo Calistri, il nostro formidabile tesoriere: non potrei rinunciare alla sua abilità e ai suoi paterni consigli, da me sempre richiesti".