Assisi, la Giunta è “a trazione“ rosa. Veronica Cavallucci vicesindaca

“Squadra“ a trazione “rosa“: il sindaco Valter Stoppini ha firmato ieri i decreti di nomina dei componenti della nuova giunta comunale e del vicesindaco. Ne fanno parte Veronica Cavallucci (Assisi Domani) che sarà il vicensindaco, Donatella Casciarri (Partito democratico), Scilla Cavanna (Assisi Civica), Francesca Corazzi (Partito democratico), Fabrizio Leggio (Progressisti per Assisi). "Abbiamo messo in campo una squadra unita, giovane e competente – ha detto il sindaco –. Non sarò un uomo solo al comando, ma gestiremo insieme tutto, cercando di dare risposte efficace ai bisogni della comunità. Ci aspettano anni, sfide e appuntamenti importanti, come l’imminente canonizzazione di Carlo Acutis e l’ottavo centenario della morte di San Francesco, oltre al Giubileo in corso, ma sono certo che Assisi può guardare con fiducia e speranza al futuro". Fra i temi per i quali ha preannunciato impegno quelli del centro storico e della tutela del territorio. Stoppini ha tenuto per sé le deleghe a Polizia locale; manutenzioni e servizi operativi; cimiteri; sicurezza e legalità; personale e organizzazione uffici; servizi demografici; rapporti con le frazioni; Calendimaggio e Palio del Cupolone; rapporti con le Basiliche papali e centri religiosi; Centenario Assisi 2026; comunicazione; protezione civile. Veronica Cavallucci tratterà mobilità, parcheggi e puma (piano del traffico); cultura e biblioteche; alta formazione e rapporti con Università; sport, associazioni, pro loco, volontariato; energia e sviluppo sostenibile; urbanistica ed edilizia; edilizia scolastica: innovazione digitale e sistemi informativi; pari opportunità; ambiente e rifiuti. A Donatella Casciarri il compito di seguire bilancio; tributi; rapporti con le partecipate; programmazione e controllo di gestione; politiche e valorizzazione del centro storico mentre Scilla Cavanna sono andate attività produttive, commercio e agricoltura; farmacia comunale; residenze servite e protette; patrimonio; art bonus e sostegno del patrimonio culturale; scuola e politiche educative e giovanili; Parco del Subasio. Francesca Corazzi sarà impegnata per i lavori pubblici; politiche sociali della famiglia, inclusione e cooperazione sociale; politiche del lavoro; digipass; edilizia residenziale pubblica; politiche in materia sanitaria e ospedale di Assisi. Infine Fabrizio Leggio, assessore confermato, tratterà di di politiche turistiche; gemellaggi e patti di amicizia – Unesco e Onu; marketing e promozione del territorio; Fondi Europei e Cooperazione internazionale; aeroporto e società partecipata.

Maurizio Baglioni