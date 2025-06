UMBERTIDE - Elisa Mariotti si candida alla segreteria del Pd di Umbertide. Lo ha annunciato alla vigilia del congresso del partito che si terrà domani. Una candidatura di "rottura", cui si parla da giorni in città, soprattutto perché in contrapposizione a quella del segretario locale Filippo Corbucci e, attraverso quest’ultimo, alla linea dell’ex sindaco ed ex deputato Giampiero Giulietti.

"Dopo le scorse elezioni amministrative dove purtroppo siamo risultati nuovamente sconfitti – esordisce Mariotti – si è avviato un percorso per invertire quei meccanismi hanno portato lacerazioni, divisioni e fuoriuscite sia di tesserati che di gruppi dirigenti, con lo scopo di far tornare il Pd una forza plurale ed inclusiva".

La necessità sottolineata da Mariotti sarebbe questa di individuare "un gruppo dirigente, a partire dalla figura del segretario, che possa rappresentare tutti, processo interrotto dall’indisponibilità di aprire un tavolo di confronto plurale e rappresentativo,e dal tentativo di imporre, con i soliti metodi che tanto male hanno fatto al partito, la riproposizione dello stesso gruppo dirigente per il terzo mandato consecutivo".

Da qui la candidatura di Mariotti che vuole essere di rottura con il passato. "Le persone che si sono spese per l’idea di far tornare il Pd ad essere perno di un progetto politico che sa parlare alla città, hanno ritenuto che questa non dovesse tramontare dietro i vecchi schemi e le vecchie logiche".

La candidata guarda la futuro con speranza: "La semplice volontà di promuovere questa discussione ha già portato il risultato di rigenerare entusiasmo e partecipazione da parte di tutti; gli iscritti sono finalmente tornati ad aumentare".

Pa.Ip.