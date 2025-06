Verso la quattro corsie. Perugia-Ancona va veloce. Ultimati i lavori di scavo

La realizzazione della quattro corsie della Perugia-Ancona accorcia le distanze. Anas pensa di consegnare l’opera a marzo 2026, con innegabili benefici in termini di sicurezza e tempi di percorrenza su tutta l’importante direttrice. L’abbattimento dell’ultimo diaframma della galleria Casacastalda è avvenuto ieri alla presenza della presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, del sindaco di Valfabbrica Enrico Bacoccoli e del Responsabile Anas Umbria Lamberto Nicola Nibbi.

"Con l’avanzamento di oggi (ieri,ndr) – spiega Nibbi – abbiamo ultimato tutte le attività di scavo dei tunnel che costituiscono questo intervento, superando quindi le complessità più importanti di un tracciato lungo circa 3 chilometri che per circa l’80% è in galleria. Le attività di scavo si sono svolte da due fronti in contemporanea per ciascuna galleria e per 24 ore su 24, senza interruzione. Contiamo di completare le attività restanti nei primi mesi dell’anno prossimo per aprire al traffico l’intera opera a marzo 2026, uniformando interamente a quattro corsie il tracciato umbro della direttrice Perugia-Ancona, con sostanziali benefici in termini di sicurezza e tempi di percorrenza".

I lavori consistono nella realizzazione della seconda carreggiata, affiancata a quella già esistente, aperta al traffico nel 2016 in variante al vecchio tracciato. Il tratto è lungo circa 3 chilometri e comprende due gallerie per 2,4 km complessivi: la galleria “Picchiarella”, lunga 874 metri e la galleria “Casacastalda”, lunga 1.545 metri. In corso anche la realizzazione di due viadotti per 190 metri complessivi: il viadotto “Tre Vescovi” e il viadotto “Calvario”, entrambi ultimati per la parte strutturale. "Questa è una giornata di grande gioia ma anche di amarezza – ha detto Massimiliano Presciutti, presidente della Provincia di Perugia – perché il cantiere è iniziato nel 1991, avevo 20 anni, e forse ci abbiamo messo un po’ troppo tempo per la realizzazione di questa arteria". Per l’assessore regionale Francesco De Rebotti "mentre abbiamo fatto molto per il collegamento verso le Marche manca il collegamento dell’Umbria verso la parte orientale, con la Toscana. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato per completare questa strada".

In Umbria Anas ha attivato investimenti per oltre 4,3 miliardi di euro tra lavori ultimati, in corso e in progettazione.