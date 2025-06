Il progetto di Brunello Cucinelli. Settimana della Custodia a Perugia: "Prendiamoci cura della nostra città"

Sette giorni da vivere nel segno della bellezza, della sensibilità e della responsabilità, individuale e collettiva. Con tutti, nessuno escluso, chiamati a raccolta in un’azione civica per custodire, conservare e abbellire la propria città. Ecco la “Settimana della Custodia“, il progetto ideato da Brunello Cucinelli con la sua Fondazione che si terrà a Perugia da lunedì 15 a domenica 21 settembre: ogni cittadino è invitato a partecipare in un’operazione collettiva di abbellimento.

"Un’idea che avevo da anni, io vengo dalla terra e ho vissuto con ordine, la prima legge del cielo" ha detto l’imprenditore di Solomeo che ieri ha presentato ufficialmente il progetto a Milano, negli spazi di Casa Cucinelli (nella foto) . Al suo fianco la sindaca Vittoria Ferdinandi. Il Comune di Perugia è infatti capofila dell’iniziativa che coinvolge anche la Regione Umbria, l’Università degli Studi e quella per Stranieri, l’Accademia di Belle Arti. "E’ un progetto di facile realizzazione e a basso costo – prosegue Cucinelli – e invita tutti i perugini a prendersi cura, ognuno, di uno spazio della città. Non si tratta di restauri ma di azioni di abbellimento, di piccoli gesti da fare senza demandare sempre alle istituzioni".

Migliorare la facciata della propria abitazione, curare le piante dell’orto, tenere pulito il cancello e il marciapiede davanti casa ma anche eliminare le scritte dal muro, raccogliere un rifiuto da terra, prendersi cura di una panchina, una fontanella, un vialetto in un’azione civica che coinvolgerà determinate aree del territorio comunale, urbano e periferico, in costante sinergia con scuole, famiglie, associazioni di quartiere, aziende e commercianti. Ognuno potrà scegliere uno o più giorni della Settimana, per compiere il suo gesto di cura verso Perugia.

"Come suggerivano gli antichi ateniesi – prosegue il re del cashmere – “se il portone di casa tua è pulito, tutta la città è pulita”. Credo si possa partire da qui per innescare un circolo virtuoso per il quale tutti si sentiranno responsabili della bellezza della città e rispettosi del territorio. Ridaremo dignità, avremo una città più bella e un tasso di responsabilità maggiore".

Il marchio è stato registrato con l’obiettivo che, dopo Perugia, la “Settimana della Custodia“ possa essere replicata in altre città. Intanto stasera verrà presentata nel teatro di Solomeo a istituzioni e associazioni. "Alla fine della Settimana, sabato sera, ci incontreremo in piazza a Perugia e festeggeremo" annuncia Cucinelli che parteciperà all’iniziativa con una squadra di 200 tra muratori e pittori.E intanto, esorta, "torniamo a mettere i custodi dei rioni" .

"Un atto d’amore collettivo verso la città", dice con entusiasmo la sindaca Ferdinandi che ha accolto con grande favore il progetto. E ribadisce: "La Settimana della Custodia è il riconoscimento che la bellezza non è solo un fattore estetico ma un valore etico, un modo di vivere e stare insieme. Con questa iniziativa diamo voce e spazio a un’idea di partecipazione attiva e concreta, un gesto quotidiano e semplice ma rivoluzionario".