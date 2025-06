Parchi come biblioteche. Leggere nella natura . Ecco le oasi del relax

L’estate all’insegna dello stare insieme, tra lettura e natura, avrà come cornice cinque parchi cittadini e diverse aree verdi, anche con l’utilizzo del Bibliobus. Alcune attività saranno realizzate anche presso i giardini di residenze assistite e centri diurni. “Leggere nella natura“ (il progetto del sistema bibliotecario del Comune di Perugia vincitore di “Città che legge”), prende il via domenica (ore 10-19) con la festa di apertura tra giochi, letture, teatro e musica nei parchi Sant’Anna (via dei Filosofi), Chico Mendez (via Cortonese), Ferro di Cavallo (via Gregorovius), Vittime delle Foibe (via Martiri dei Lager), Castel del Piano (area verde la Meridiana via Luciani). A presentare le iniziative a Palazzo dei Priori Marco Pierini, vicesindaco e assessore alle politiche culturali e biblioteche, la dirigente dell’Area Servizi alla persona Roberta Migliarini e Francesca Grauso, responsabile del Sistema bibliotecario comunale, presente anche Gabriele De Veris, referente della Biblioteca San Matteo degli Armeni. "Il progetto - spiega Pierini – è rivolto alla natura in un duplice senso: da un lato, abbiamo scelto di puntare su spazi en plein air, che vengono attraversati per i più svariati motivi, allo scopo di intercettare e interessare un’utenza diversa dal solito; dall’altro, le attività di lettura metteranno al centro la tematica ambientale".