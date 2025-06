Vinti cinquantamila euro. Così la fortuna bacia ancora l’Altotevere

Quasi 50mila euro (48.376,66 euro, cifra al netto delle tasse per essere precisi), vinti al lotto a Umbertide presso la tabaccheria “Il Quadrifoglio“ di via della Repubblica, non certo nuova a tali e sonanti cascate di soldi. La vincita è avvenuta grazie a un terno sulla ruota di Milano con numero “Oro“, sui cui un fortunato e ovviamente ignoto giocatore ha puntato martedì scorso. Nello specifico - spiegano dalla tabaccheria Stefano Giulietti e Lorenza Tornesi, marito e moglie - il cliente ha puntato 10 euro totali, 5 sul terno e altrettanti sul numero Oro. La combinazione vincente è stata 87, 88 e 90. "Fino a questo momento nessuno si è presentato – dicono i titolari – possiamo solo dire che quella vincente è una delle ultime giocate effettuate nel tardo pomeriggio di martedì, poco prima della chiusura dei collegamenti". D’altra parte la tabaccheria si chiama non a caso “Il Quadrifoglio“, piantina considerata fortunata e rara (anomalia del comune trifoglio bianco che si verifica con una incidenza di uno ogni 10.000 piantine): tanto per non smentirne la fama, nella ricevitoria di Stefano Giulietti e Lorenza Tornesi nel dicembre 2021 un fortunato giocatore si portò a casa la straordinaria vincita di un milione di euro con un gratta e vinci 100X da 20 euro. Alla fine del 2024 poi ecco altri soldi: un cliente vinse 21mila euro al Superenalotto. Ma pare proprio che in questa prima parte di giugno la dea bendata continui a baciare agli altotiberini.

Proprio in questi giorni a San Giustino c’è stato il 335° vincitore della serie il MillionDay che ha intascato un bel milioncino di euro. La vincita è avvenuta la scorsa settimana presso il bar tabaccheria "La Dogana", dove una giocatrice di mezza età (cosi pare) ha azzeccato la cinquina 6, 8, 16, 28 e 29 con un sistema ridotto di nove numeri da 10 euro. Il bar - ricevitoria è gestito da una giovane coppia cinese, Zhang Zhen Jie e la moglie Hu Xiao Yun, che tutti chiamano amichevolmente Sonia. "È la prima sostanziosa vincita da quando noi gestiamo il bar-tabaccheria – raccontano di due coniugi – che aggiungono: "la donna che riteniamo possa aver indovinato i cinque numeri non si è più fatta viva proprio da venerdì. Non sappiamo né come si chiama e nemmeno da dove provenga.

Pa.Ip.