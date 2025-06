“Briccialdi“ ancora protagonista. Tra concerti e riconoscimenti

Il Conservatorio “Giulio Briccialdi” di Terni ancora protagonista degli eventi culturali della città. Partendo dalla partecipazione degli studenti Elia e Ludovico Portarena, rispettivamente alla chitarra e al violino, al concerto benefico “Corde”, promosso dall’Associazione Manulaeta e tenutosi all’Anfiteatro Fausto. Ancora: il Requiem op. 54 di Camille Saint-Saëns sarà protagonista di tre concerti straordinari (Viterbo, Terni, Orvieto) con coro, orchestra, organo e solisti, sotto la direzione del M° Massimo Gualtieri, docente di Direzione d’orchestra al Briccialdi. Nei tre appuntamenti organizzati dal Conservatorio, l’esecuzione coinvolge un ampio organico vocale e strumentale. Sabato 5 luglio a Viterbo recital pianistico di Massimo Taddei, giovane talento del Conservatorio di Terni, che torna a esibirsi da protagonista. Ma non è tutto. "Con grande orgoglio – sottolineano sempre dal Conservatorio – segnaliamo che il M° Federico Longo, compositore e docente di Direzione d’orchestra ha ricevuto una prestigiosa Menzione d’Onore all’8th 4Seasons Musicians Competition di Vienna, con il brano Short Trip, un quartetto per archi che rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso l’elemento sonoro". Ma non è l’unica soddisfazione per Longo. "La sua attività recente si distingue non solo in ambito didattico e concertistico – spiegano dal Briccialdi –, ma anche nella composizione site-specific per luoghi d’arte. Nel 2022, la Galleria Borghese di Roma lo ha scelto per riattivare una tradizione interrotta da oltre 300 anni: quella della committenza musicale ad artisti contemporanei, risalente ai tempi del cardinale Scipione Borghese. Sono nate due opere di grande impatto e dal prossimo 29 settembre, i visitatori potranno vivere l’esperienza immersiva del museo accompagnati dalla dimensione sonora creata da Longo".