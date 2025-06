Da studente a “prof“ alla Sorbona. Giorgio Tenneroni relatore a Parigi

All’altro lato della cattedra. Il giovane Giorgio Tenneroni, ex studente del Liceo “Jacopone“, 24 anni appena compiuti, da due presidente del Consiglio comunale e da qualche mese coordinatore di Anci Umbria Giovani, ha partecipato alla sua prima conferenza universitaria alla Sorbona di Parigi. Lui, giovane, ha parlato di politiche per i giovani e di diplomazia culturale. Un’ esperienza unica, a pochi esami dalla conclusione del suo percorso di studi in Giurisprudenza, che lo ha visto catapultato dinnanzi a un pubblico di studenti e professori universitari da tutto il mondo.

"La conferenza – racconta Tenneroni – dal titolo ’Youth and cultural diplomacy - Giovani e diplomazia culturale’, è stata un evento centrale durante la IV conferenza di Parigi ’On art and humanities? organizzata da Iafor, associazione internazionale di professori universitari e accademici che organizza conferenze in tutto il mondo. L’amico e ambasciatore Paolo Sabbatini ha reso possibile ciò: con me c’erano anche Milica Papic, direttrice dell’Ufficio per le politiche giovanili di Belgrado, e Riccardo Travaglini, dirigente del General Workers Union, principale sindacato maltese e membro dell’ Eures, rete europea dei servizi per il lavoro.

Si è riflettuto su come le nuove generazioni, da un punto di vista politico, possano trovare punti di contatto tra le varie realtà mondiali per creare un nuovo sistema di scambi culturali e attività che abbatti ogni barriera sociale e culturale e sostenga un processo di nuova diplomazia che non è solo quella di alto livello ma è, anzitutto, quella del parlare e del vivere quotidiano".

Una bella vetrina anche per Todi e l’Umbria… "Todi e le sue politiche di inclusione giovanile sono state al centro del mio intervento. Un percorso ancora all’inizio ma che darà frutti in futuro, con l’adozione dell’Indice di divario generazionale e la creazione – conclude Tenneroni – di una rete nazionale ed internazionale di enti locali impegnati in misure pratiche, come la revisione di investimenti e spesa pubblica in una prospettiva di lungo-medio periodo, per lavorare alla ripresa e crescita dei nostri territori".

Un impegno politico e sociale, quello del giovane Tenneroni, che richiama una storia familiare tale da avere ben tre avi impegnati nell’amministrazione della città.