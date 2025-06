La corsa per palazzo Murena. Ballottaggio Marianelli-Porena. Oggi alle urne: poi l’ermellino

La corsa per la guida di palazzo Murena accorcia le distanze. La comunità accademica dell’Università di Perugia oggi è convocata a votare per l’elezione del rettore che guiderà l’antica Istituzione per il sessennio primo novembre 2025 – 31 ottobre 2031. Al ballottaggio i due professori che nella precedente tornata elettorale hanno ottenuto il maggior numero di voti: il professor Massimiliano Marianelli e il professor Daniele Porena, il primo docente di Storia della filosofia, il secondo di Diritto costituzionale e pubblico.

La prima votazione si è conclusa con Marianelli che ha incassato 405,378 voti, 298,048 quelli totalizzati da Porena. Poi arriva “l’accordo“. Il fisico Luca Gammaitoni, fuori dalla competizione per una manciata di voti, ha messo a disposizione del collega Marianelli il suo pacchetto di preferenze, vista la “convergenza“ di idee per la guida dell’Ateneo. A questo punto i giochi sembrano fatti, ma Porena come scrive lui stesso sui social ha deciso di non ritirarsi dal confronto elettorale. "Credo anche che il diritto di scegliere debba essere sempre preservato e garantito fino in fondo. Per queste ragioni ho deciso di andare avanti". "Più di 400 voti e oltre 700 persone hanno espresso fiducia nel nostro progetto: a ciascuna e ciascuno di voi va la mia gratitudine sincera - scrive a sua volta sui social Marianelli - . Ringrazio il professor Gammaitoni per la convergenza che si è creata su alcuni punti fondamentali del nostro programma. È un segnale importante di apertura trasparente al dialogo, è un segnale di unità orientata al bene della nostra Istituzione... Vi chiedo di confermare, con forza e convinzione, il vostro sostegno. E mi rivolgo anche a chi non ha potuto votare al primo turno: è il momento di partecipare. Insieme, solo insieme, possiamo davvero “prenderci cura” della nostra Università”".

Le votazioni si svolgeranno nei seggi collocati in Aula Magna, a Palazzo Murena, attraverso il sistema di voto elettronico “U-Vote”, dalle ore 8,30 alle 18,30. Risulterà eletto il candidato che ottiene il maggior numero dei voti e comunque almeno un terzo dei voti esprimibili dal corpo elettorale. In caso di parità viene eletto il candidato con maggiore anzianità nel ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato con maggiore anzianità anagrafica. L’ultima parola ora spetta alle urne...

Silvia Angelici