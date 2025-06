Nuovi interventi in vista al parco di Rignaldello

"Siamo intenzionati a riqualificare ulteriormente il parco di Rignaldello con nuove attrezzature ludiche per completare l’opera di restyling che è stata eseguita con la recente illuminazione (investimento da 50 mila euro negli impianti). Procederemo compatibilmente con le priorità di intervento per le aree verdi che ci sono in tutto il territorio comunale e con le risorse a disposizione a bilancio". È quanto ha assicurato in consiglio comunale l’assessore Riccardo Carletti, rispondendo all’interrogazione dei consiglieri Elda Rossi e Riccardo Leveque (FdI) sui lavori di riqualificazione dell’illuminazione del parco e sugli interventi riguardanti le attrezzature ludiche. Carletti ha specificato che, comunque, "arredi e giochi già presenti verranno sottoposti a manutenzione in base alle necessità rilevate dalle ispezioni periodiche e alle priorità complessive, in considerazione delle risorse finanziarie disponibili". Alcuni giochi e strutture ludiche sono stati rimossi per questioni di sicurezza. La consigliera Rossi si è detta "parzialmente soddisfatta della risposta: il lavoro e gli interventi sono effettivamente belli e l’illuminazione nel periodo estivo è necessaria, ma dev’essere una scelta politica quella di dare priorità alla spesa per le aree verdi della nostra città che hanno bisogno di attenzione. E’ un’esigenza che emerge dai cittadini, soprattutto dalle famiglie, che nel periodo estivo hanno l’aspettativa di godere appieno di questi bellissimi spazi della nostra città", ha concluso Rossi.