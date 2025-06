Piazza messa a nuovo. Obiettivo sicurezza

Il Comune annuncia il completamento dei primi interventi di riqualificazione in piazza della Rimembranza, svolti dall’amministrazione. I lavori hanno riguardato principalmente il rifacimento dei vialetti interni, da tempo compromessi dalla presenza diffusa di erbe infestanti che rendevano difficile il passeggio e davano un’immagine di trascuratezza all’intera area.

L’intervento ha consentito la rimozione dello strato superficiale dei camminamenti, ormai deteriorato e invaso dalle radici. Il Comune ha proceduto poi alla posa di un telo barriera per ostacolare la ricrescita della vegetazione e alla realizzazione del nuovo fondo in ghiaia, compattato tramite rullatura. Un’operazione che ha come obiettivo il decoro e la riqualificazione di un luogo che è anche un biglietto da visita della città.

"L’obiettivo generale – ha riicorda l’ente - è migliorare la fruibilità e la sicurezza del parco, rendendolo uno spazio più accogliente per tutti i cittadini. Queste opere, tutte curate dall’ente, rappresentano un passaggio necessario per la presa in carico della cura del verde di piazza della Rimembranza da parte dell’Hotel Montebello e dell’Hotel Arnolfo, nell’ambito del bando di sponsorizzazione per la manutenzione delle aree verdi urbane, esempio concreto di collaborazione pubblico-privato volto a valorizzare il decoro e la vivibilità degli spazi cittadini. Un altro spazio verde, dopo la rotonda della zona di via Pistoiese di cui si sta prendendo cura il supermercato Conad, torna così a nuova vita grazie all’intervento di un privato".

D. Be.