Parco Diversivo: "Molti lavori quasi ultimati"

Procedono spediti i lavori nel Parco del Diversivo, uno dei progetti più attesi nell’ambito della riqualificazione urbana grossetana. Il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna, accompagnato dall’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi e da altri componenti dell’amministrazione comunale, ha effettuato un sopralluogo nel cantiere.

Sono in fase di completamento i camminamenti interni, i percorsi pedonali, i parcheggi e gli accessi, elementi fondamentali per garantire una fruizione sicura e inclusiva dell’area. "Si tratta di un’opera strategica – hanno commentato il sindaco Vivarelli Colonna e l’assessore Ginanneschi – concepita per rispondere ai bisogni di tutte le fasce d’età. Il Parco del Diversivo sarà un luogo dove ambiente, benessere e condivisione si incontrano. Un investimento sul futuro, un’eredità verde per le prossime generazioni grossetane".

Grande attenzione è stata riservata all’aspetto ludico: il parco sarà infatti dotato di giochi di ultima generazione, realizzati con materiali resistenti e sostenibili, pensati per offrire ai più piccoli un’esperienza divertente ma anche sicura. In fase di realizzazione anche un’area dedicata agli appassionati di skateboard, che arricchirà ulteriormente l’offerta sportiva e ricreativa dello spazio verde. "L’intervento – si spiega – si inserisce all’interno di un più ampio progetto dell’amministrazione comunale volto a valorizzare gli spazi pubblici attraverso la creazione di aree verdi multifunzionali, in grado di migliorare la qualità urbana e favorire la socialità tra i cittadini".