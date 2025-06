Bastia Umbra al centrosinistra. Erigo Pecci, bilanci e progetti: "Scuole, impianti e aiuti alle famiglie"

"Un anno molto intenso: per portare avanti opere che abbiamo ‘ereditato’, per progettarne di nuove, per risolvere questioni annose, per dare una spinta in alcuni settori, potendo contare su una giunta che ritengo la migliore che Bastia Umbra abbia avuto dagli anni ’90 a oggi". Così il sindaco Erigo Pecci che, giusto un anno fa, alla guida della coalizione progressista - Pd, Uniti ha strappato, dopo 15 anni, il governo della città al centrodestra. "Abbiamo preso un’amministrazione comunale che, sotto il profilo della struttura e dei bilanci era buona – spiega Pecci – e anche dei lavori in corso, in parte finanziati con il PNRR, di difficile modifica e gestione. Li abbiamo portato avanti, come la piazza, via Roma e via San Francesco: volevamo su questi fare delle modifiche, per salvare i pini, ma non è stato possibile per la rigidità dei piani PNRR, della normativa, delle circostanze".

Impianti sportivi e scuole? "Sono questioni che abbiamo seguito con attenzione e sulle quali stiamo lavorando. Per il nuovo palazzetto abbiamo partecipato al bando Sport e periferie. Per quanto riguarda la palestra della scuola media ‘Colomba Antonietti" il grave errore fatto in fase di progettazione, in particolare relativo all’altezza della struttura, probabilmente ci porterà alla revoca della gara all’aggiudicatario che ha fatto delle osservazioni e delle richieste che i tecnici non hanno ritenuto congrue. Con la conseguenza che la realizzazione dell’opera slitterà. Per quella di XXV aprile, altro progetto in grossa difficoltà, c’è speranza di portarlo a casa".

E l’ex Mattatoio, il sottopasso di via Firenze e Umbriafiere? "Per l’ex mattatoio stiamo pensando di realizzarvi una nuova biblioteca, per creare un polo culturale che tenga dentro sia il mattatoio che una nuova biblioteca. L’ostello? Abbiamo partecipato a un bando per le aree dismesse guardando ai finanziamenti. Sul sottopasso di via Firenze non abbiamo trovato un atto, una convenzione e adesso stiamo operando insieme alle Ferrovie che si dovrebbe portare alla progettazione. Per Umbriafiere stiamo firmando le convenzioni con la Regione per il restyling. Nelle frazioni stanno per iniziare i lavori del rifacimento della piazza di Ospedalicchio e abbiamo appaltato il progetto di rifacimento dei marciapiedi dalla piazza di Costano al cimitero".

Opere pubbliche in primo piano, ma anche attenzione al sociale, alla cultura, al territorio. "Per il sociale abbiamo mantenuto e migliorato tutta la struttura, puntando al sostegno alle famiglie, alle persone con il disagio, abbiamo ampliato una sezione della scuola dell’infanzia. E ancora ricordo l’assegnazione del centro sociale di San Bartolo alla cooperativa sociale della Goccia, l’impegno che per la Colonia Santa Lucia per dare una risposta culturale e sociale al quartiere e alla città. E poi le iniziative culturali nel corso di tutto l’anno. Sul fronte dell’urbanistica, vorremmo accelerare sul Prg, chiudendo la parte strutturale che avevamo riaperto per dargli un taglio nuovo".

Maurizio Baglioni