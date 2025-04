San Marco Avenza e Gabriele Panizzi si separano dopo due stagioni

Dopo due stagioni la San Marco Avenza si separa dal direttore sportivo Gabriele Panizzi. Lo ha reso noto la stessa società rossoblù attraverso un comunicato ufficiale: "Dopo due anni bellissimi passati insieme, le nostre strade si dividono. La scelta è stata presa di comune accordo, con le migliori intenzioni di entrambe le parti. Ringraziamo Gabriele per tutto quello che ha dato per la nostra società, e gli auguriamo il meglio per il suo futuro prossimo".

Panizzi, molto corteggiato e dato per accasato al Forte dei Marmi, ha commentato così il suo addio: "Nel calcio le strade si possono dividere ma rimane sempre un rapporto umano e affettivo con i giocatori, lo staff e la società che mi ha dato tanto e che non dimenticherò".

In casa San Marco Avenza sono ancora in corso valutazioni su come e con chi ripartire nel prossimo campionato di Promozione. L’allenatore Francesco Leone, subentrato ad inizio del girone di ritorno, ha sicuramente avuto un ottimo impatto conducendo la squadra ad una salvezza tranquilla e potrebbe essere l’uomo giusto per continuare un lavoro imperniato sui giovani del vivaio che fra l’altro lui conosce bene per aver guidato prima gli Allievi alla vittoria del campionato provinciale nella stagione 2023-2024 e per aver poi allenato gli Juniores Regionali nella prima parte di questa stagione.

Le prossime settimane saranno decisive in questo senso per capire se ci sarà la riconferma di Leone in panchina e quale sarà la nuova figura deputata a gestire il mercato della prima squadra.

Gianluca Bondielli