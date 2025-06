La ’Resolution’ di Welsh. Lo scrittore scozzese di scena a Villa Cuturi

Per ’Lungomare da leggere’ stasera, alle ore 21.30, a Villa Cuturi, sarà ospite lo scrittore e drammaturgo scozzese Irvine Welsh che parlerà del suo libro ’Resolution’ con Luigi Brioschi (presidente di Guanda Editore) e con lo scrittore Giancarlo De Cataldo. Nato ad Edimburgo, Irvine Welsh si è affermato come il più importante autore della cosiddetta ’chemical generation’ con il suo romanzo d’esordio, e di grande successo, ’Trainspotting’, storia di un gruppo di ragazzi eroinomani dei sobborghi di Edimburgo narrata con caustica ironia. Impietoso ma non moralista osservatore di realtà sociali degradate, portavoce di una generazione sfiduciata e nichilista, ha poi perfezionato l’originale realismo linguistico che lo ha fatto paragonare a Céline. Tra le sue opere segnaliamo anche ’Porno’, ’Acid house’, ’Morto che cammina, ’Crime’, ’Ecstasy’ e ’Colla’.

Ma il festival ’Lungomare da leggere’ inizierà alle ore 19.15 con le letture dei volontari di LaAv Massa tratte da ‘Un indovino mi disse’ di Tiziano Terzani in piazza Betti. E sempre in piazza Betti, alle 21, appuntamento con i finalisti del concorso ’Liberi di scrivere 2024-2025’ che verranno intervistati dagli studenti che hanno fatto parte della giuria. L’evento é organizzato in collaborazione con biblioteca civica Giampaoli. Alle 21 via anche allo spazio dedicato ai bambini dai 5 anni in su in piazza Pellerano con la ’Caccia al tesoro letteraria’. A spasso per le vie del centro di Marina alla ricerca di un prezioso tesoro: risolvendo enigmi a tema letterario dedicati al ’viaggio’, i piccoli investigatori dovranno capire dove si nasconde. Nella loro avventura saranno accompagnati e aiutati da insoliti personaggi usciti dai capolavori letterari.

Domani sera altro atteso appuntamento, alle 21.30 a Villa Cuturi: un confronto a tre voci con Maurizio De Giovanni, Leonardo Gori e Giancarlo De Cataldo per una grande serata tinta di giallo e noir. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito.